Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stabilisiert sich am Mittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 64,77 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 64,77 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,96 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 64,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,73 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 765.719 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. 19,58 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 14,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,97 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,69 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,38 Prozent zurück. Hier wurden 35,87 Mrd. EUR gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2024 wird am 26.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,66 EUR im Jahr 2024 aus.

