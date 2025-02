Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 60,43 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 60,43 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,73 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 700.921 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 28,16 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,02 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 66,70 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,99 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 38,45 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,92 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags fester