Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,12 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 62,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,22 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,04 EUR. Bei 62,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 20.733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 19,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,01 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,35 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,24 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,51 EUR je Aktie belaufen.

