Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:22 Uhr 0,7 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,98 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 117.093 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 20,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 23,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Am 15.02.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Studie: Weitere Rekordgewinne für Autohersteller - Schwächelnder europäischer Markt

Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: Preisdruck für Mercedes in China laut Experte Warnsignal

Mercedes-Benz-Aktie klar im Minus: In China werden Preise für wichtige Elektro-Modelle gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com