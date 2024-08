Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 62,51 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Bei 62,64 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 311.466 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 19,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,01 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,35 EUR aus.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,24 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

