Merck Aktie News: Merck wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 158,60 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 158,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 157,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.052 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 135,00 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 14,88 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,50 EUR aus.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

