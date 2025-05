Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 120,65 EUR nach.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 120,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,95 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 120,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.976 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,71 Prozent. Bei einem Wert von 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 8,45 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,32 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,94 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,99 EUR je Merck-Aktie.

