Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 140,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 140,20 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 140,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.890 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,25 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 136,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,71 EUR an.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 05.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

