Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 111,80 EUR. Bei 112,25 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.066 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.06.2025 bei 108,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,31 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 163,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,60 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,69 EUR je Aktie.

