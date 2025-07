Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 111,65 EUR bewegte sich die Merck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 111,65 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 112,25 EUR zu. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,35 EUR ab. Mit einem Wert von 112,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.221 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 58,53 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 108,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2025). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 3,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 163,50 EUR an.

Am 13.05.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,12 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,69 EUR fest.

