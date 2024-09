Merck Aktie News: Merck am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 174,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 174,70 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 173,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 176,20 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 38.884 Aktien.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,32 Prozent. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 23,13 Prozent sinken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 185,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,88 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt an

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester