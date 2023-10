Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 157,85 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 157,85 EUR ab. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 157,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.411 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 28,48 Prozent wieder erreichen. Bei 145,60 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,76 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 204,00 EUR angegeben.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,78 Prozent verringert.

Die Merck-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Merck.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,75 EUR je Aktie.

