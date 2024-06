Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 167,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 168,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.004 Merck-Aktien.

Am 07.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 189,33 EUR.

Am 15.05.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,29 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

