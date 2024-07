Merck Aktie News: Merck wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 151,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 151,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 151,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,25 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 1.993 Aktien.

Bei einem Wert von 176,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 16,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Mit Abgaben von 11,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,00 EUR aus.

Merck gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,72 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus

DAX-Handel aktuell: DAX mit grünem Vorzeichen