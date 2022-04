Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 189,15 EUR zu. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 190,60 EUR. Mit einem Wert von 187,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 107.144 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,39 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 134,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 28,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 212,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,60 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,21 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 12.05.2022 erwartet. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 18.05.2023 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

