Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 124,20 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 124,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 124,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,15 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 133.553 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 29,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,45 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 12,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,43 EUR je Merck-Aktie an.

Am 06.03.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,23 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,08 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

April 2025: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf