Merck Aktie News: Merck am Vormittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 125,50 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 125,50 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 125,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.074 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 41,04 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,99 Prozent.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,32 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 06.03.2025. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,42 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 9,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

April 2025: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf