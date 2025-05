Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 124,55 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 124,55 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,15 EUR aus. Bei 126,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 78.935 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 42,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 12,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,43 EUR aus.

Merck veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,08 EUR je Aktie belaufen.

