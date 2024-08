Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 163,00 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 163,00 EUR. Bei 163,50 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 162,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.386 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 176,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 8,13 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,61 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 185,67 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,62 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,69 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Merck-Aktie mit Kaufen

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX implodiert

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer