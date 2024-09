Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 170,60 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 170,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 171,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,55 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 75.809 Aktien.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 21,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,67 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,35 Mrd. EUR – ein Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

