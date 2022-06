Merck Aktie News: Merck gibt am Dienstagvormittag nach

Die Aktie notierte um 07.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 173,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 173,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 10.803 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.12.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 25,16 Prozent zulegen. Am 08.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 19,52 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 220,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Merck am 12.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.198,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 4.631,00 EUR umgesetzt.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,50 EUR je Merck-Aktie.

