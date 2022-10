Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagvormittag schwächer

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 169,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 169,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.497 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 26,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 213,18 EUR an.

Merck ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.568,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.870,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Am 09.11.2023 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,32 EUR fest.

