Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 174,30 EUR zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.756 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 231,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2021). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 24,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 153,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 13,85 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 213,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent auf 5.805,70 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.973,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie unter Druck: Frankreich ermittelt wegen Schilddrüsenmedikament von Merck gegen Medikamentenbehörde

Merck-Aktie volatil: EMA prüft Zulassungsantrag für Bilharziose-Mittel

Wie Experten die Merck-Aktie im November einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA