Merck Aktie News: Merck am Montagmittag freundlich

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 170,45 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 170,45 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 169,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.630 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 3,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 21,21 Prozent wieder erreichen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,88 EUR je Merck-Aktie.

