Merck Aktie News: Merck am Nachmittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 04:22 Uhr 2,6 Prozent. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 179,85 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 126.334 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,50 EUR) erklomm das Papier am 30.12.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,40 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 153,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 213,20 EUR.

Am 10.11.2022 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,24 EUR erwirtschaftet worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.805,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.973,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Merck die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,32 EUR je Merck-Aktie.

