Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10.06.2022 12:22:00 Uhr um 1,0 Prozent auf 171,25 EUR ab. Die Merck-Aktie sank bis auf 170,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.144 Merck-Aktien.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 26,03 Prozent zulegen. Am 18.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 14,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 220,45 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 12.05.2022. Es stand ein EPS von 2,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.198,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.631,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Am 03.08.2023 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,50 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

