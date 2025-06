Merck Aktie News: Merck am Vormittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 116,45 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 116,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 116,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 116,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.925 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 34,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,45 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 5,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 165,86 EUR je Merck-Aktie an.

Am 13.05.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,78 EUR je Aktie belaufen.

