Merck Aktie News: Merck am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 115,70 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 115,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 115,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46.646 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 52,98 Prozent Luft nach oben. Bei 110,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 4,54 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 165,86 EUR.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

