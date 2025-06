Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 116,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 116,20 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 114,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.598 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,32 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 165,86 EUR je Merck-Aktie an.

Merck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren