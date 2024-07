Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 149,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 149,30 EUR zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 150,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,35 EUR. Bisher wurden heute 3.279 Merck-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 176,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,05 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,05 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,34 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 184,86 EUR.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,60 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Merck dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

