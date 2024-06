Merck Aktie News: Merck am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 173,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 173,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 173,65 EUR. Bei 172,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 35.305 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 173,65 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,09 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 22,59 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 189,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 1,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,83 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie stabil: Merck plant Bau neuer Einrichtung für Qualitätskontrolle in Darmstadt

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Merck-Aktie um Nulllinie: Healthcare-Chef von Merck plant keine Übernahme von KI-Firmen