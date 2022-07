Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Merck-Aktie musste um 12.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 175,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 173,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 67.860 Stück.

Bei 231,50 EUR markierte der Titel am 30.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 14,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 220,45 EUR für die Merck-Aktie.

Am 12.05.2022 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.198,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.631,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 10,03 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Prozessanalysetechnologien: Merck kooperiert mit Agilent - Merck-Aktie gibt nach

Merck-Aktie leichter: Merck begibt Anleihe in Milliardenhöhe

Bildquellen: Merck KGaA