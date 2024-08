Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag stabil

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 166,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 166,20 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 166,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,35 EUR. Zuletzt wechselten 2.168 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 6,05 Prozent zulegen. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 19,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 185,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,62 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Milliarden-Deal: Merck & Co erwirbt Prüfpräparat - Merck-Aktie in rot

Freitagshandel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag im Aufwind