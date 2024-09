Merck Aktie News: Merck am Vormittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 171,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 171,50 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 171,50 EUR. Bei 171,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.278 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 3,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 185,67 EUR an.

Am 01.08.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,62 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,30 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,88 EUR je Aktie aus.

