Merck Aktie News: Merck gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 141,20 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 141,20 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 140,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,10 EUR. Bisher wurden heute 19.222 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 136,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 3,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,35 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 184,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 14.11.2024. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

