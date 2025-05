Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 126,05 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 126,05 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 126,85 EUR zu. Bei 126,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 37.303 Stück.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,42 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 110,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 164,94 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,01 EUR je Merck-Aktie.

