Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 117,35 EUR zu.

Das Papier von Merck konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 117,35 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,45 EUR zu. Bei 118,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 83.608 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 33,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,24 EUR im Jahr 2025 aus.

