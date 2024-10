Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 158,75 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 158,75 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.853 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,40 Prozent.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,31 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 188,00 EUR.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

