Merck Aktie News: Merck gibt am Mittag ab

Die Aktie verlor um 16.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 162,45 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 161,95 EUR ab. Bei 163,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.730 Stück gehandelt.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 29,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2021 (149,65 EUR). Abschläge von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,45 EUR an.

Am 12.05.2022 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.198,00 EUR im Vergleich zu 4.631,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Merck am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 03.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,50 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Prozessanalysetechnologien: Merck kooperiert mit Agilent - Merck-Aktie gibt nach

Merck-Aktie leichter: Merck begibt Anleihe in Milliardenhöhe

Merck-Aktie sackt ab: Merck bricht Berzosertib-Studie ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA