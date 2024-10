Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag tiefer

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 155,10 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 155,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 154,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 37.258 Stück.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 14,12 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 13,41 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,31 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 188,00 EUR je Merck-Aktie an.

Am 01.08.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,62 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,35 Mrd. EUR – ein Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,90 EUR je Aktie aus.

