Merck Aktie News: Merck fällt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 168,30 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 168,30 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 167,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,80 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 5.193 Aktien.

Bei 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,72 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 189,33 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 15.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,12 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Merck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

