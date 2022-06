Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 20.06.2022 16:22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 156,70 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 156,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 159,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 117.382 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.12.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 32,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.06.2021 (151,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 3,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 220,45 EUR an.

Am 12.05.2022 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,24 Prozent auf 5.198,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.631,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Merck wird am 04.08.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 10,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

