Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:50 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 110,15 EUR. Bei 111,25 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,60 EUR. Bisher wurden heute 236.707 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,69 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 1,86 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 165,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 13.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,12 Mrd. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,70 EUR je Merck-Aktie.

