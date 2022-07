Merck Aktie News: Merck am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 20.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 171,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 171,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.406 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Gewinne von 26,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,82 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 215,45 EUR für die Merck-Aktie.

Merck veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,18 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.198,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.631,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Merck wird am 04.08.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

