Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Merck

Um 12:22 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 165,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 164,05 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,10 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 29.248 Aktien.

Bei 231,50 EUR markierte der Titel am 30.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 153,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,18 EUR je Merck-Aktie an.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 5.568,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 4.870,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Merck die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,32 EUR je Merck-Aktie belaufen.

