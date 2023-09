Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 160,70 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 160,70 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,90 EUR aus. Mit einem Wert von 161,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 132.276 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Gewinne von 26,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,76 EUR je Aktie.

