Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 116,40 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 116,40 EUR abwärts. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 117,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.411 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,06 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 110,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 5,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,43 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 06.03.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent gesteigert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,15 EUR je Aktie belaufen.

