Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Kurs der Merck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Mit einem Kurs von 116,70 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 116,70 EUR bewegte sich die Merck-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,20 EUR an. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 116,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.145 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 179,43 EUR angegeben.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,23 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,15 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart