Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 120,85 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 120,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 120,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.770 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 31,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 179,43 EUR.

Am 06.03.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

