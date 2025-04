Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag freundlich

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 121,25 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 121,25 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 122,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 118,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 158.834 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 45,98 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (110,45 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 179,43 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 06.03.2025. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,42 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

